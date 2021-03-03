İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Harmantepe köyünde bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine mutasyonlu virüs olma ihtimali nedeniyle köyü karantinaya alma kararı aldı.

Kararın ardından 140 haneli köyün giriş çıkışları kapatılarak karantina süreci başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü bağlı filyasyon ekipleri de köye giderek tarama yapmaya başladı.

Orta risk grubunda yer alan kentte yeni normalleşme süreci kapsamında vaka sayısının daha fazla düşürülmesi için valilik kararıyla her türlü tedbirin alınmaya devam edeceği açıklandı.