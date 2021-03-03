Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 22:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ'da bir köy, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi nedeniyle karantinaya alındı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Harmantepe köyünde bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine mutasyonlu virüs olma ihtimali nedeniyle köyü karantinaya alma kararı aldı.
Kararın ardından 140 haneli köyün giriş çıkışları kapatılarak karantina süreci başlatıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü bağlı filyasyon ekipleri de köye giderek tarama yapmaya başladı.
Orta risk grubunda yer alan kentte yeni normalleşme süreci kapsamında vaka sayısının daha fazla düşürülmesi için valilik kararıyla her türlü tedbirin alınmaya devam edeceği açıklandı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri Filyasyon Koronavirüs
Son Haberler
- 23:33
- 23:11
- 22:55
- 23:01
- 23:24
Sıradaki Haber
Hırsızlık şüphelisi kadının 24 sabıkası daha çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz