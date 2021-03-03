Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 22:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hırsızlık şüphelisi kadının 24 sabıkası daha çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Eskişehir’de çok sayıda hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.A. tutuklandı. E.A.’nın hırsızlık suçundan 24 sabıkası olduğu belirlendi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı mahallerinde çok sayıda evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, şüpheli E. A.'yı evinde yakalayıp, gözaltına aldı. E.A.’nın evinden çok sayıda ziynet eşyası da çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüphelinin hırsızlık suçundan 24 sabıkası olduğu tespit edildi.
Etiketler: Hırsızlık
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