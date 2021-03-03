Manisa İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı güvenlik görevlisi Rıdvan Adatepe ve mesai arkadaşı devriye sırasında birkaç kişinin kalorifer peteklerini demir korkuluklardan aşağıya attıklarını fark etti.

Güvenlik görevlilerini fark eden hırsızlar koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Açık kasa bir kamyonet fark eden güvenlik görevlileri nakliyecinin gitmesine izin vermeyerek durumu polise ihbar etti.

Nakliyeci ise kendisini telefonla arayan bir kişiyle belli bir ücret karşılığında taşıma için anlaştığını, taşınacak malzemelerin ne olduğunu bilmediğini söyledi.

"Tehlikeli olabilir düşüncesiyle arkalarından gitmedik"

Devriye sırasında durumu fark ettiklerini anlatan güvenlik görevlisi Rıdvan Adatepe, şunları söyledi:

"Normal gün içinde kurum devriyesi atarken arkadaşla birlikte fark ettik. Demirleri pencereden dışarı çıkarıyorlardı. Biz de görünce çitlerden atlayarak geldik. Arkadaşlar bizi görünce istasyon yönüne kaçmaya başladı. Nakliyeci çağırdıklarını da gördük. Bir tane gözetleyen araba olduğunu düşünüyoruz. Tam teşkilat halindeler. Bizi görünce kaçtılar. Arkasından da gidemedik. Tehlikeli olabilir düşüncesiyle arkalarından gitmedik. Polisi çağırdık."

Olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik görevlilerinin ve nakliyecinin ifadesini alarak soruşturma başlattı.