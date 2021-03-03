Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 19:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çeşme'de deniz 50 metre çekildi, tekneler karaya oturdu
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Çeşme ilçesinde deniz metrelerce geri çekildi. Kıyıda bulunan bazı tekneler karaya otururken sahilde de kum adacıkları oluştu.
Çeşme ilçesindeki Şifne Sahili'nde deniz yaklaşık 50 metre çekildi.
Suyun çekilmesiyle kıyıda demirli birçok balıkçı teknesi karaya oturdu.
[Fotoğraf: DHA]
Yazlık villaların bulunduğu sahilde kum adacıkları da ortaya çıktı.
[Fotoğraf: DHA]
Kıyı şeridinde yer yer görülen geri çekilme, denizdeki kirliliği de ortaya çıkardı.
Ildır Sahili'nde de deniz suyu metrelerce çekildi.
[Fotoğraf: DHA]
Sıradaki Haber
AFAD gönüllüsü genç sporcular Uzay Kampı Türkiye'yi ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz