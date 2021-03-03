Riva'da yürüyüşe çıkan iki arkadaş, iki yunusun cansız bedenini buldu.

İki arkadaş üzücü haberi yetkililere iletti.

Ezgi Koyu'nda kıyıya vuran yunusları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri aldı;

Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Yunusların ölüm sebebi araştırılıyor.

3 yunusun ölüm nedeni balıkçı ağları

Daha önce de Karaköy, Kuleli ve Vaniköy sahillerinde 3 yunus bulunmuştu.

Nesli tehlike altında olan tırtak türü olduğu belirlenen yunusların, balıkçıların ağlarına takılarak öldükleri anlaşıldı.

Yunuslar neden ölüyor?

Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri Marmara Denizi'nde yunus sayısının arttığını belirtiyor.

Yetkililer, yunusların balıkçı ağları, açlık ya da birbirleriyle kavga etmeleri sebebiyle ölmüş olabileceğine dikkat çekiyor.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ise daha önce yaptığı açıklamada, 3 yunusun ölüm nedenini ağda boğulma olarak duyurmuş, İstanbul Boğazı'nda yeri olmayan endüstriyel balıkçılığın boğaz ve çevresinde sınırlandırılması istenmişti.