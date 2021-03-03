Edirne'de Makedon Kulesi'nin olduğu bölgede belediyeye ait 178 metrekarelik arazi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 25 yıllığına tahsis edildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Makedonya Kulesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edildikten sonra müze ve ören yeri olarak ziyarete açılacağını söyledi.

Gürkan, çalışmaların hızlanması için Vali Ekrem Canalp'in talebiyle bölgedeki belediyeye ait arazinin bakanlığa tahsis edildiğini belirtti.

Makedon Kulesi

Makedon kulesi, Roma hükümdarı Hadrianus tarafından yaptırılan ve eski Edirne’yi çevreleyen surlar üzerinde bulunan kulelerden günümüze ulaşabilen tek örnektir.

Edirne valilerinden Hacı İzzet Paşa'nın kule üstüne yaptırdığı ahşap katlar ve koydurduğu saatler sonrasında saat kulesi olarak anılmaya başlandı.

1953'teki depremde büyük hasar gören kulenin üzerine yaptırılan katlar ve saat bölümü, şehir estetiğini bozduğu gerekçesiyle düzenlenen rapor sonucu yıkıldı.