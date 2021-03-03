Karnaval Komitesi, koronavirüs nedeniyle karnavalın internet ortamında düzenlenmesi kararı alındı. Bu yıl 9. kez yapılacak karnaval, 1 Nisan'da "nisandaadanada.com" adresindeki karnaval dijital mecrasında başlayacak, çevrim içi yayınlar, ödüllü ve eğlenceli etkinlikler 4 Nisan'a kadar sürecek.

Karnavalda yapılacak kortej kostüm yarışması, portakallı lezzetler yarışması, portakal çiçeği koşusu, portakal çiçeği ulusal satranç turnuvası, hızlı dürüm yeme yarışması gibi etkinlikler internet üzerinden yayınlanacak.

Karnavalın açılış töreni ve konseri ise sınırlı sayıda katılımla yapılacak.