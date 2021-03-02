İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ile İletişim Başkanlığı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, iletişim, medya, kültür, dizi ve sinema alanlarında iş birliği ele alındı.

"Birlikteliğimizden gurur nişanesi işler çıkacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Karabağ Zaferi, Kafkas İslam Ordusu ve Hocalı Katliamı gibi tarihi olaylarla ilgili Azerbaycan'la ortak dizi ve film projelerinin hayata geçirileceğini söyleyen Altun, "Birlikteliğimizden büyük bir güç doğacak, gurur nişanesi işler çıkacak. Bunu da inşallah bütün dünyaya göstereceğiz" dedi.

"Türkiye'nin desteğini bütün tarih boyunca hissettik"

Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov da, ülkesinin Türkiye’nin desteğini sadece Karabağ Savaşı’nda değil bütün tarih boyunca hissettiğini aktardı.

Ortak hazırlanacak belgesel ve filmlerin Türkiye ile Azerbaycan’ın dostluk ve kardeşliğinin sembolleri olacağını söyledi.