Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 20:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye ile Zambiya her alanda iş birliğini geliştirecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile bir araya geldi. Görüşmede, ekonomi, eğitim başta olmak üzere her alanda iş birliğinin artacağı vurgulandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da bulunan Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji'yi Bakanlıkta ağırladı.
Çavuşoğlu, mevkidaşıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktararak "Ekonomi, eğitim ve Bakanlıklarımız arasındaki ilişkiler dahil iş birliğimizi her alanda daha da geliştireceğiz" dedi.
Dost #Zambiya’nın Dışişleri Bakanı Joseph Malanji'yle verimli bir görüşme gerçekleştirdik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 2, 2021
Ekonomi, eğitim ve Bakanlıklarımız arasındaki ilişkiler dahil işbirliğimizi her alanda daha da geliştireceğiz. pic.twitter.com/0N51yBA0X4
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı Twitter
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