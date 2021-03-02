Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da bulunan Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji'yi Bakanlıkta ağırladı.

Çavuşoğlu, mevkidaşıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktararak "Ekonomi, eğitim ve Bakanlıklarımız arasındaki ilişkiler dahil iş birliğimizi her alanda daha da geliştireceğiz" dedi.