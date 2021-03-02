Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 135 bin 291 test yapıldı, 11 bin 837 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 668 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 892 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 586 bin 73'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 440 bin 843'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 723 bin 316, vefat sayısı 28 bin 706, ağır hasta sayısı 1227 oldu.