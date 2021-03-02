Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İstanbul temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Bilişim Uzman Yardımcısı alacak.

Sınavın yazılı aşaması 10-11 Nisan tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları dört ayrı oturum şeklinde yapılacak. Yazılı bölümde başarılı olanlar, kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacak.

Sınavla ilgili tüm detaylara SPK'nın resmi internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.