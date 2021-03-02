Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sermaye Piyasası Kurulu "Bilişim Uzman Yardımcısı" alacak
[Fotoğraf: AA]
Sermaye Piyasası Kurulu, Bilişim Uzman Yardımcısı kadrosu için sınav yapacak. Sınavın yazılı aşaması 10-11 Nisan'da dört ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İstanbul temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Bilişim Uzman Yardımcısı alacak.
Sınavın yazılı aşaması 10-11 Nisan tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları dört ayrı oturum şeklinde yapılacak. Yazılı bölümde başarılı olanlar, kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacak.
Sınavla ilgili tüm detaylara SPK'nın resmi internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.
Etiketler: İstihdam Kamu Personel
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