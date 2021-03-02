Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 17:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani, Türkiye'yi ziyaret edecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani'nin Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani 3 Mart'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Ziyarette, Gürcistan ile ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konuları hakkında ve güncel bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
Son Haberler
- 18:18
- 18:22
- 18:03
- 17:52
- 18:17
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz