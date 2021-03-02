Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani 3 Mart'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyarette, Gürcistan ile ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konuları hakkında ve güncel bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.