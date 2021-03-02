FETÖ mensuplarının talimatla evlenip boşanmasıyla ilgili örgüt talimatlarını içeren “2015 Evlilik” kitapçığı ile yaklaşık 30 sayfadan oluşan ve izdivaç sorumlularına talimatlar içeren belgelere ilk kez TRT Haber ulaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturmasında ele geçirilen evlendirme kitapçığı ile örgüt izdivaç talimatnamesinde kamunun her kademesinde örgütsel evliliklerin organize edildiği belirlendi.

Türkiye genelinde bekar ve dullar listeleniyor

Ülke genelinde örgüt mensubu bekar/dul kadın ile erkeklerin listelenerek sürekli ve sistemli bir şekilde güncellenerek takip edildiği tespit edilen FETÖ’nün örgüt içi evlilik sisteminde mensuplarını A’dan Z’ye her şeyleriyle kayıt altında tuttuğu anlaşıldı.

Savcılığın talimatı üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının (KOM) derinleştirdiği soruşturmada, FETÖ’nün özellikle örgüt içi evlendirilen militanlarla kadrolaşmaya ağırlık verdiğini ve bunları önemlerine göre gruplandırdığını belirledi.

Ele geçirilen “05 Personel Mutabakat” isimli belgede, “İzdivaçlarda ana renkler eşli şartıyla istihdam olduğu içi TT kadrosu olarak kabul edilir” talimatı olduğu ve örgüt içinde gurupları ana renkler ile ara renkler diye iki kategoride ele aldığı kaydedildi.

"Dışarıdan biriyle evlenmek bizim için ölümdür"

Örgüt tarafından izdivaç sorumlularına verilen talimatlar içinde, “Hizmetin dışından biriyle evlenmek gibi bir husus bizim ölümümüz demektir. Yanlış evliliklerin faturasını hizmet çok acı ödüyor. Mesele sadece bir izdivaç değildir. H.E’nin dediği gibi Hizmet hayatının devam etmesi ve temadisi için çok önemlidir” deniliyor.

"Herkesi mutlaka biz evlendirmeliyiz"

4 Haziran 2016 “Gündemler” isimli belgede ise şu talimatlar yer alıyor:

“Neden biz evlendirmeliyiz? Yıllarca çekilen sıkıntılar ve emekler arkadaşları evlilik konusunda kendi hallerine bırakarak, zayi edilmemeli ve her arkadaşı mutlaka biz evlendirmeliyiz. Hizmet hayatımızın temadisi ve güçlenmesi adına öğrencilerimizi (asker, polis, hakim savcı doktor vb.) uygun eşle buluşturmak çok önemlidir.”

"Elinizde katalog olduğunu bilmesinler"

İzdivaç sorumlularına verilen talimatnamede eşlerin birbirlerine nasıl sunulacağı da anlatılmış:

“Her öğrenci ile birebir evlilik meselesi görüşülmeli ve bizim kendisini evlendireceğimiz söylenmeli. Öğrencilere kesinlikle elimizde bir liste (katalog) olduğu imajı verilmemeli, biz senin için uygun bir aday bulmaya çalışıyoruz denmeli. Aday bulunduğunda da onun için özel bulunmuş şeklinde sunulmalı.”

"Bekarların sayısını tespit edin" talimatı

Örgütün İzdivaç sorumlusundan ele geçirilen “18-19 Ocak 2016 gündemler” isimle belgede de “İzdivaç” başlığı altında öncelikle örgüt içi evlilikleri organize eden örgüt yöneticileri ile ilgili talimat yer alıyor:

“Bekar öğretmenlerin sayısı ve durumu tespit edilmeli, İzdivaç mesulünün seviyesi önemli. Bunların denenmiş ve test edilmiş kişiler olması gerekli. Temsilciler İzdivaç mesullerini özellikle takip etmeli. Temsilci abiler izdivaç mesullerini ve personelleri alarak bekar öğretmenlerin durumlarını değerlendirmeli. Heyet halinde karar vermeli, heyet halinde mülakat yapmalı. (Genel Müdür, Personelci, İzdivaç Mesulü)”

Çeşitli ikna taktikleri kullanılmış

FETÖ bazı konularda hassas olduğunu düşündüğü kadınların evliliğe ikna edilmesi içinde çok çeşitli psikolojik ikna taktiklerinin kullanılmasını istemiş.

“Arkadaşlarımızı yüzde 100 itimat ettiğimiz insanlarla evlendirmeyelim de birileri bu fedakarlığa katlanmasında namusumuzu sokaktaki insanlara mı teslim edelim? Mülakat öncesinde abla ile müzakere edilmeli adaya aynı konuları tekrar sorarak kafası karıştırılmamalı. Örneğin kılık kıyafet konusunda ikna olmuş birisine 'Tekrar başınızı açar mısınız?' diye sormak kafasını karıştırabilir.”