Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde terör örgütüne göz açtırılmıyor. PKK/YPG'li teröristlerin bu yıl içinde yaptıkları 100'den fazla saldırı ve eylem girişim önlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri bu yıl da teröristlerin çok sayıda sızma girişimini engelledi. Rakka ve Haseke'nin kuzeyi ile Münbiç ve Tel Rıfat kırsalında, kanlı eylem hazırlığındaki olan onlarca terörist etkisiz hale getirildi.

101 terörist etkisiz hale getirildi

PKK/YPG'li teröristler Cerablus, Azez, El Bab ve Afrin'de taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulundu. Ancak bu girişimler bölücü örgüte vurulan ağır darbelerle karşılık buldu. Ocak ve şubat aylarındaki operasyonlarda 101 terörist etkisiz hale getirildi.

Geçen yıl Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin

düzenlediği operasyonlarla 2 bin 496 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmişti.

Haber: Bülent Çulcuoğlu