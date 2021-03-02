Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Şırnak'ta hain terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Furkan Umut'a, Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

Şırnak’ta hain terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Furkan Umut’a Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum.



Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/WcvyjERqXl — Fuat Oktay (@fuatoktay) March 2, 2021