Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şırnak'ta terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen Furkan Umut'a rahmet diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Şırnak'ta hain terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Furkan Umut'a, Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.
Şırnak’ta hain terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Furkan Umut’a Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 2, 2021
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/WcvyjERqXl
Etiketler: Fuat Oktay Şehit
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