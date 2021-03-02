Bakan Soylu, İstanbul İl Afet Risk Azaltma Plan Toplantısı’nda konuştu.

Soylu, "Afet yönetiminde özellikle muhtarlarımız, bizim en önemli partnerlerimizden biridir. Bu zamana kadar 13 bin 356 muhtarımıza ve 6 bin 870 azaya eğitim verilmiştir" dedi.

Bakan Soylu’nun şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk risk azaltma projesi İSMEP kapsamında, 1135 okul, 115 sağlık, 38 yurt binası ve 77 idari bina, depreme karşı hazırlanmıştır.

Türkiye'nin ilk risk azaltma projesi İSMEP kapsamında, 1135 okul, 115 sağlık, 38 yurt binası ve 77 idari bina, depreme karşı hazırlanmıştır.

"2012-2020 arasında riskli yapı tespiti yapılan 62 bin 719 bina yıkıldı"

İstanbul'da bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmalarına verilen desteğin parasal büyüklüğü 5,6 milyar liradır.

2012-2020 arasında İstanbul'da riskli yapı olarak tespiti yapılan 73 bin 323 binadan 62 bin 719'u yıkılmıştır."

