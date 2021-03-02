Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB’den Libyalı askerlere "havan eğitimi"
Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libyalı askerlere "havan eğitimi" verildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında, Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda, görevli personel tarafından Libyalı askerlere "havan eğitimi" verildiği kaydedildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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