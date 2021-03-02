Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanmasının güncel olarak faaliyetlerini sürdürdüğü hijyen evlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği belirtildi.

