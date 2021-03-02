Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 11:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ’nün örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri belirlenen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanmasının güncel olarak faaliyetlerini sürdürdüğü hijyen evlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği belirtildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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