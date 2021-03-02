Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov'la bir araya geldi. Çavuşoğlu, "İşgalde hasar gören Yukarı Karabağ’daki Azerbaycan kültürel mirasının restorasyonu için her türlü desteği vereceğiz" açıklamasını yaptı.
Bakanlıktaki görüşmeyi Twitter hesabından değerlendiren Çavuşoğlu, işgalde hasar gören Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan kültürel mirasının restorasyonu için Türkiye'nin her türlü desteği vereceğini belirtti.
Çavuşoğlu, "UNESCO başta olmak üzere uluslararası platformlarda (Azerbaycan'ın) haklı davasının arkasındayız" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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