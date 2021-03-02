Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok. Hatay ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 tabanca, 61 cep telefonu, 1052 gram toz esrar ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok!

Hatay ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde; 3 adet tabanca, 61 adet cep telefonu, 1.052 g toz esrar ele geçirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/WSo09SnK82 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 2, 2021