Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hudut kartalları kaçakçılara geçit vermiyor
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Hatay ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 3 tabanca, 61 cep telefonu, 1052 gram esrar ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok. Hatay ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 tabanca, 61 cep telefonu, 1052 gram toz esrar ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.
Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 2, 2021
Hatay ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde; 3 adet tabanca, 61 adet cep telefonu, 1.052 g toz esrar ele geçirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/WSo09SnK82
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Kaçakçılık
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