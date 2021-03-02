Kalın, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Salgının seyrine ve illerin risk durumuna göre şekillenen kontrollü normalleşme döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaya devam edeceğiz. Tedbiri elden bırakırsak virüs kazanır, salgın devam eder ve her il kırmızıya döner” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, illere göre risk haritasını da paylaşarak, haritanın düzenli olarak güncelleneceğini belirtti.