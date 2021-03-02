Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 09:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tedbiri elden bırakırsak virüs kazanır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kontrollü normalleşme döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulacağının altını çizerek, “Tedbiri elden bırakırsak virüs kazanır” uyarısında bulundu.
Kalın, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Salgının seyrine ve illerin risk durumuna göre şekillenen kontrollü normalleşme döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaya devam edeceğiz. Tedbiri elden bırakırsak virüs kazanır, salgın devam eder ve her il kırmızıya döner” ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, illere göre risk haritasını da paylaşarak, haritanın düzenli olarak güncelleneceğini belirtti.
Salgının seyrine ve illerin risk durumuna göre şekillenen kontrollü normalleşme döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaya devam edeceğiz.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 2, 2021
Tedbiri elden bırakırsak virüs kazanır, salgın devam eder ve her il kırmızıya döner.
(Harita düzenli olarak güncellenecek.) pic.twitter.com/jvE3u0HtG2
Etiketler: İbrahim Kalın Koronavirüs Tedbirleri
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