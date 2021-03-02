Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye' vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanıyor" dedi.

Gül, "Bugün aynı zamanda 'yeni ve sivil anayasa' çalışmaları için milat anlamına geliyor. Milletimizle beraber yapacağımız 83 milyonun anayasası ile demokrasi tarihimize yeni bir sayfa açacağız. İnsan Hakları Eylem Planı ülkemize, devletimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.