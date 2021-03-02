Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 09:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
“İnsan Hakları Eylem Planı ülkemizin temel politika belgesi olacak”
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün açıklayacağı İnsan Hakları Eylem Planı’na ilişkin, “İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhuriyetin 100. yılına girmeye hazırlanan ülkemizin bu süreçte temel politika belgesi olacak” dedi.
Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye' vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanıyor" dedi.
Gül, "Bugün aynı zamanda 'yeni ve sivil anayasa' çalışmaları için milat anlamına geliyor. Milletimizle beraber yapacağımız 83 milyonun anayasası ile demokrasi tarihimize yeni bir sayfa açacağız. İnsan Hakları Eylem Planı ülkemize, devletimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
"Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye" vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanıyor.https://t.co/qVmsaillPz— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) March 2, 2021
Etiketler: Abdulhamit Gül Adalet Bakanlığı
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