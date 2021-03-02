İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesaplarından, "Kontrollü Normalleşme" dönemine ilişkin açıklama yaptı.

Soylu, "İllerimizin risk düzeyine göre 'Kontrollü Normalleşme' döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığı ve kurallara uyma hassasiyetiyle, bu süreci inşallah birlikte atlatacağız. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak hep birlikte" açıklamasında bulundu.