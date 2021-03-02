Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu: Yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz
[Fotoğraf: AA ]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü Normalleşme döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığıyla bu süreci birlikte atlatacağız" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesaplarından, "Kontrollü Normalleşme" dönemine ilişkin açıklama yaptı.
Soylu, "İllerimizin risk düzeyine göre 'Kontrollü Normalleşme' döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığı ve kurallara uyma hassasiyetiyle, bu süreci inşallah birlikte atlatacağız. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak hep birlikte" açıklamasında bulundu.
İllerimizin risk düzeyine göre “Kontrollü Normalleşme” döneminde— Süleyman Soylu | Maske
YENİ ve DAHA YOĞUN DENETİM modeline geçiyoruz.
Milletimizin fedakarlığı ve kurallara uyma hassasiyetiyle, bu süreci inşallah birlikte atlatacağız.
Temizlik
Maske
Mesafe
ve tüm kurallara uyarak hep birlikte...
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