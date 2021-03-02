HDP'li Halit Uğun, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Uğun'un akrabası olan şoförü Yakup Uğun da "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Halit Uğun, İçişleri Bakanlığı tarafından Karaçoban Belediye Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı. Yerine Karaçoban Kaymakamı İbrahim Gültekin göreve getirildi.

HDP'li Uğun'un PKK/KCK üyeliğinden daha önce de 8 buçuk ay hapis yattığı öğrenildi.