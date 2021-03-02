Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinden fotoğraflara yer verildi.
Etiketler: Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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