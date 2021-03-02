Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan, doğuştan sahip olduğu, vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin temel görevi bu hakları korumak ve geliştirmektir. İnsan Hakları Eylem Planı'nın bu anlayışla hazırlanmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımıza ve planda emeği geçen herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

İnsan, doğuştan sahip olduğu, vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin temel görevi bu hakları korumak ve geliştirmektir.



İnsan Hakları Eylem Planı’nın bu anlayışla hazırlanmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımıza ve Plan'da emeği geçen herkese teşekkürler.#GüçlüİradeGüçlüDemokrasi pic.twitter.com/aY34kRpedc — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) March 2, 2021