"Hayat", son günlerin en çok konuşulan şarkılarından. Seher Çelik'in seslendirdiği single, kısa sürede Youtube'da 2 buçuk milyona yakın kişi tarafından izlendi.

Şarkıcı Seher Çelik de, gerek sesi gerek yorumuyla sanat dünyasından övgüler aldı

"Hayat", 90'ların özlenen pop müziğine benzetiliyor.

Seher Çelik, kalıplara sığmayan bir isim. Yıllarca konservatuvarda şan dersleri vermiş, Yeditepe Üniversitesi'nde Dünya Müzikleri Topluluğu'nu kurmuş. Besteleri TRT repertuvarına girmiş. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı Halk Müziği sanatçısı.

Şarkı için 9 ay çalışılmış

Seher Çelik, sözü ve müziği Şehrazat'a ait Hayat şarkısı için 9 ay çalışmış.

En büyük hayalinin milli kültüre hizmet etmek olduğunu söyleyen Çelik, şu açıklamalarda bulundu:

"Hayat herkesin kendini içinde bulabileceği, evreni çok büyük bir şarkı. Her tür müzik dinleyicisine hitap eden bir şarkı. İnanılmaz güzel geri dönüşler aldım. Şarkımızı ticari bir kaygı ile yapmadık, amacımız kaliteli müzik yapmaktı.

Hayatı anlatmak kolay değil, o yüzden şarkının yükü ağır. Hele ki Şehrazat gibi bir değerin şarkısını taşımak hiç kolay değil. O yüzden ben bu şarkı için çok çalıştım"

