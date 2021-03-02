Osmanlı Sultanı 3'üncü Selim tarafından 1802 yılında Selimiye Kışlası'nın bir parçası olarak yaptırıldı, Üsküdar Belediyesi tarafından restore edildi, Nevmekan Selimiye adıyla yeniden hizmete açıldı.

Uzun yıllar atıl kalan tarihi yapı, 3 yıllık restorasyonun ardından bu kez farklı bir misyon üstlenecek.

45 bin kitap erişime açık olacak

Nevmekan Selimiye hem millet bahçesi hem millet kıraathanesi olarak hizmet verecek.

Dinlenme mekanlarının yanında, millet kıraathanesinde 20 bini matbu 25 bini dijital, toplamda 45 bin kitap erişime açık olacak.

"Tüm hizmetlerimiz ücretsiz olarak servis edilecek"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Nevmekan Selimiye hakkında şöyle konuştu:

"Gelen misafirlerimiz burada kitaplarını okuyacaklar, araştırma yapabilecekler. Her masada internet erişimine uygun aparatlar mevcut zaten. Kahvaltı yapabilirler, yemek yiyebilirler, bu kapalı mekan ve açık alanla birlikte aynı anda biz 300 kişiyi ağırlayabiliyoruz.

Buralarda gençlere özellikle ders çalışan gençlere çay, simit, çorba, efendim börek, poğaça bunlar ücretsiz. Bizim diğer nevmekanlarda da öyle. 24 saat açık olacak. Özellikle gece saatlerinde üniversiteli gençlere, tabii öğrenci olmak ön şartımız var. Buradaki tüm hizmetlerimiz ücretsiz olarak servis edilecek."

Dokusu korunan Nevmekan Selimiye, müze olma özelliği de taşıyor. Mekanda, tarihi hamam malzemesi de sergileniyor.