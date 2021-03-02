Beyaz kumsalı ve turkuaz rengiyle ünü sınırları aştı. NASA'nın araştırmalarıyla önemi daha da arttı. Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü Dünya Doğal Miras Listesi'ne aday oldu.

Salda Gölü Koruma Derneği, doğal güzelliğin dünyada tanıtılması için kolları sıvadı. UNESCO'nun Dünya Doğal Miras Listesi'ne alınması için başvuru yapıldı.

Jezero Krateri'ne benzetildi

UNESCO'ya gönderilen dilekçede NASA ve bilim insanlarının göle verdiği önem anlatıldı. Başvuruda, Salda Gölü'nün Mars'taki Jezero Krateri'ne benzerliğine dikkat çekildi. Göldeki tek hücreli canlı oluşumunun halen devam ettiği bilgisi de verildi.

Bölge sakinleri de başvuruyu destekliyor. Salda Gölü'nün doğal yapısı için sıkı koruma tedbirleri uygulanıyor.

Geçtiğimiz yıl bu doğal güzelliği görmek için bölgeyi 1 milyon kişi ziyaret etti.

Haber: Onur Altan

Kamera: Levent Çakır