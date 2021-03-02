Ayşe Melek Okuyucu, 10'u milli olmak üzere 20 yılını verdiği judoyu sakatlanınca bırakmak zorunda kaldı. Yüzlerce madalya, kupa ve şampiyonluk elde eden Okuyucu, bu kez atlı okçuluğa ilgi duymaya başladı. Geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluk sporu ile 6 yıldır uğraşan Okuyucu, kendi atlı okçuluk kulübünü kurdu.

Atatürk Üniversitesi Mesleki ve Teknik Bilimler Yüksekokulu Atçılık ve At Bölümü son sınıf öğrencisi Okuyucu, Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu ve Atlı Okçuluk takımlarını çalıştırıyor. Hayali olan, Türkiye'nin ilk kadın Atlı Okçuluk Takımı'nı da kuran Okuyucu azmi ile takdir topluyor.

Modern yaşamla birlikte Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya yolculuğunda yol arkadaşlığı yapan atlarla kurduğu dostluğun geride kaldığını belirten Ayşe Melek Okuyucu, at binmenin faydalarını sıraladı:

"Atlar, özellikle gelişim çağındaki çocukların fiziksel, psikolojik gelişimlerine son derece katkı sağlayan ve sosyal faydaları saymakla bitmeyen çok özel canlılardır. At binmenin faydaları saymakla bitmez. Kulübümde kadın erkek fark etmez herkese bu sporu öğretmeye çalışıyorum. Özellikle genç kızlarımızın büyük ilgi göstermesi beni sevindiriyor.”

Okuyucu, dönem dizileri ve filmlerden teklif aldığını ve bunları değerlendirdiğini söyledi:

"Dönem dizlilerinin çekilmeye başlamasından beri oyunculuk teklifleri geliyor biraz soğuk bakmıştım. Teklifler sıkça gelmeye başlayınca annem de kabul etti. Marttan sonra İstanbul'a gidip görüşmelerimi yapacağım. Dizi ve filmlerde savaşçı kadın rolünü oynayacağım."

At sporlarının hem alaylısı hem mekteplisi olduğunu dile getiren Ayşe Melek Okuyucu, Erzurum'a yakışır tesis kurma hazırlığında olduğunu da sözlerine ekledi.