Dünyanın önde gelen flüt virtüözlerinden biri olarak gösterilen Evcil ile röportajın yer aldığı dergide, sanatçının Brezilya, ABD, İtalya gibi farklı ülkelerdeki konserlerine işaret edilerek, aldığı ödüllere ve başarısına ilişkin bilgiler verildi.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarını sınıf atlayarak bitirdiğini, bir yarışmada ödül kazanarak yurt dışında okuma hakkı elde ettiğini belirten Evcil, bu dönemde yurt dışında uluslararası sanat dergilerinin, sanat dünyası için ne kadar önemli olduğunu fark ettiğini söyledi.

Uluslararası alanda Türkiye'yi temsil ediyor

Öğrencilik yıllarında, uluslararası alanda çok başarılı sanatçıların bu dergilerin kapaklarında yer aldığını gördüğünü, röportajlarını takip ettiğini anlatan Evcil, onların arasında yer almayı hayal ettiğini söyledi:

"20'li yaşlarda hayallere sebep oluyordu dünyaca ünlü sanatçıların başarıları. Bir gün acaba böyle uluslararası dergilerde, bir Türk sanatçı olarak en azından içinde yer alabilir miyim, başarılarım orada yazılır mı diye düşünür, hayal ederdim. Aslında şimdi baktığım zaman böyle bir şeyin gerçekleşmiş olduğunu görüyorum."

Usta Sanatçı, gençlere ilham oluyor

Flaut dergisinde yayınlanan röportajında Türkiye’de nasıl yetiştiğini aynı zamanda uluslararası okullarda nasıl eğitim aldığını anlattığını söyleyen Evcil, gençlere ilham ve rehber olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Duayen piyanist Fazıl Say ile dostlukları olduğunu belirten Evcil, Say'ın kendisi için flüt besteleri yazdığını, bunları repertuvara eklediğini, kayıt altına almak için de çaba içerisinde bulunduğunu söyledi.