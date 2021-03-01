Azerbaycan, Karabağ zaferini ve Azerbaycan askerleri'nin kahramanlıklarını beyaz perdeye taşıyor.

Bu kapsamda Türkiye ve Azerbaycan ortak yapımlara imza atacak.

Sinema alanında işbirliği

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, TRT Haber'e özel açıklamalar yaptı.

Kerimov, sinema sektöründe Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini söyledi.

"İşgal altındaki topraklarımızı azad ettik"

30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını azad ettiklerini ifade eden Kerimov, "Kahraman askerlerimizin savaşını sinema ile daha etkili seviyede göstermek için harekete geçtik. Böyle keyfiyetli sinemalara ihtiyaçları var. Bu maksatla Türk kardeşlerimiz ve yapım şirketleri ile ortak projeler yapmayı çok isteriz. Türkiye'nin bu alandaki tecrubelerini öğrenerek, Azerbaycan da bu tebrubelerden istifade edecek" dedi.

Sıra Karabağ'ın imarında

Savaş sonrası Ermenistan Karabağ'da deyim yerindeyse taş taş üstünde bırakmadı. Şimdi sıra yakılan o tarihi binaların yenilenmesinde. Bu kapsamda da Azerbaycan Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmak niyetinde.

İşgal edilen toprakların yeniden inşa edileceğini belirten Kerimov, "İşgal edilen topraklarda yeniden inşa işleri bizi bekliyor. Biz bunu kardeş Türkiye ile yapmak istiyoruz. Restorasyon işlerinde de Türk kardeşlerimizle birlikte çalışmak isteriz. Bu kapsamda Kültür Bakanlığı ve TİKA ile anlaşmalar yapıldı. Türk kardeşlerimizin tecrubelerinden faydalanmak isteriz" açıklamasında bulundu.