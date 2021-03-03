Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da bir köy karantinaya alındı, eğitime ara verildi
Karaman'da artan koronavirüs vakaları üzerine bir köyde karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, eğitim ve öğretime de ikinci bir karara kadar ara verildi.
Sarıveliler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ayşegül Efe başkanlığında toplandı.
Koçaşlı köyünde yeni tip koronavirüs (COVID-20) vakası tespiti ve temaslı kişi sayısı artışı sebebiyle ikinci bir karara kadar giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Köyde eğitim ve öğretime ikinci bir karara kadar ara verildi.
Tedbirlere uymayanlarla ilgili idari para cezası uygulanacak.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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