Sarıveliler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ayşegül Efe başkanlığında toplandı.

Koçaşlı köyünde yeni tip koronavirüs (COVID-20) vakası tespiti ve temaslı kişi sayısı artışı sebebiyle ikinci bir karara kadar giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Köyde eğitim ve öğretime ikinci bir karara kadar ara verildi.

Tedbirlere uymayanlarla ilgili idari para cezası uygulanacak.