Sarayaltı Mahallesi'nde bir deponun eğlence mekanına çevrildiğini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.

Müzik yayını yapılan ve alkollü içki satışı yapılan depodaki 3'ü kadın 8 kişiye yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 31 bin 500 lira para cezası verildi.

Depo polis ekiplerince mühürlendi.