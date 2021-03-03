Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta eğlence mekanına çevrilen depo mühürlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Uşak’ta kullanılmayan bir depoyu eğlence yerine çeviren 8 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 31 bin 500 lira cezai işlem uygulandı. Depo, ekipler tarafından mühürlendi.
Sarayaltı Mahallesi'nde bir deponun eğlence mekanına çevrildiğini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.
Müzik yayını yapılan ve alkollü içki satışı yapılan depodaki 3'ü kadın 8 kişiye yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 31 bin 500 lira para cezası verildi.
Depo polis ekiplerince mühürlendi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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