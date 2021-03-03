Bozkır ilçesinde 589 nüfusa sahip Hacılar Mahallesi, birkaç hanede Covid-19 ve mutasyonlu virüse rastlanılması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 10 gün karantinaya alındı.

Karantina bugün saat 07.00'da başladı. Jandarma tarafından da mahallenin giriş ve çıkışında kontrol noktası oluşturuldu.

"Alınan tedbirler hepimizin sağlığı içindir"

Mahalle muhtarı Hüseyin Bardakçı, karantina kurallarına uyup sokağa çıkmadığını belirterek, "Mahalle halkımızı da kurallara uymaya davet edip, komşu ve akraba ziyaretlerine gitmemeleri tavsiye ediyorum. Sağlık görevlileri mahalle sakinlerinden bazılarına sağlık taramasında bulundu. Alınan tedbirler hepimizin sağlığı içindir" dedi.

Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını ise jandarma ve diğer görevliler karşılıyor.