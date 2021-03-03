Bursa’da yaşayan Belgin Ürkel, 2006 yılında 3 aylık hamileyken boşanma davası açtı.

Baba, doğan çocuğun ismini nüfusa “Özgür” olarak kaydettirse de, annesi çocuğa “Yağız” diye seslendi.

Açtığı boşanma davası 3 yıl sonra sonlanan Ürkel, oğlunun velayetini aldı.

Annenin talebi haklı bulundu

Ürkel, okulda isim konusunda sorun yaşayan oğlunun 15 yaşına gelmesinin ardından aile mahkemesinde dava açtı.

Açılan davada annenin talebi yerinde bulundu ve çocuğun hem ismi hem de soy ismi değiştirildi.

Karar ilk olması sebebiyle emsal oluşturabilecek.

Yaşanan zorluklar gerekçe oldu

Davacının avukatı Batuhan Arısoy, velayeti annede bulunan çocukların soy ismi farklılığından dolayı sorun yaşadıklarını söyledi:

“Medeni Kanuna göre boşanan ailelerde çocuklar babanın soyadını taşımak zorundadır. Anne, işlem yaparken çocuğun annesi olduğunu ispat etmek zorunda kalıyor. Ayrıca çocuk da okulda hem arkadaşlarına hem çevresine bunu açıklamak zorunda kalıyor.”