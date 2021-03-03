Adana 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz olarak yargılanan 9 sanık ve avukatları katıldı.

Mütalaada 2 sanığın örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağandışı artış yaşandığının, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarının ve FETÖ bağlantılı oldukları için kapatılan kurumlarda çalıştıklarının tespit edildiğine yer verildi.

Suçlamaları reddettiler

Örgüt üyesi olmadıklarını savunan sanıklar suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan birinin “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 4 yıl 2 ay, diğerinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Diğer sanıklar ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti.