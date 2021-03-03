Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 50 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 50 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 50 evde karantina uygulamasına başlandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs Karantina
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