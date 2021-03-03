Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İş yerinde tarihi eser bulunan kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, iş yerinde tarihi eserler bulunan kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Z.A'nın iş yerinde tarihi eser bulundurduğu tespit edildi.
İş yerinde yapılan aramada 20 sikke, 5 yüzük, 1 heykel, 2 kolye ile 2 metal obje ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, Z.A'yı gözaltına aldı.
Etiketler: Tarihi Eser
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