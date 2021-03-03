Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayakları maskeye dolanan kargayı itfaiye kurtardı
Kırklareli'nde, ayaklarına dolanan maske nedeniyle ağaçta mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtararak doğaya bıraktı.
Pehlivanköy ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'nde vatandaşlar, ağaçtaki bir karganın ayaklarının maskenin ipine dolandığını fark etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Pehlivanköy Belediyesi itfaiye ekipleri, kargayı ağaçtan aldı.
Ayaklarına takılan maskeden kurtarılan karga, yeniden doğaya salındı.
Etiketler: Maske
Son Haberler
- 17:03
- 17:04
- 16:59
- 16:51
- 16:38
Sıradaki Haber
Diyarbakır sanayi ve turizmde dünyaya açılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz