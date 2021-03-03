Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beylikdüzü'nde kamyonet ve ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Beylikdüzü Haramidere TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin, kamyonette sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor.
İstanbul'da Bahçeşehir istikametinde ilerleyen kamyonet, hafif ticari araç ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki iki kişi yaralanırken, kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı.
[Fotoğraf: DHA]
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kamyonet içinde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaza nedeniyle Bahçeşehir istikametindeki trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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