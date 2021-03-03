Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kırklareli'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pınar Mahallesi'ndeki apartman için, İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 günlük karantina kararı alındı.
Açıklamada kararın, gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konduğu ifade edildi.
Karara uyulmaması durumunda apartman sakinleri hakkında suç duyurusunda bulunulacak.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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