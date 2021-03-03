Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pınar Mahallesi'ndeki apartman için, İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 günlük karantina kararı alındı.

Açıklamada kararın, gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konduğu ifade edildi.

Karara uyulmaması durumunda apartman sakinleri hakkında suç duyurusunda bulunulacak.