Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 548'nci gününde sürüyor.

Batman'dan, 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan kızı Nejla için gelen anne 2 çocuk annesi Çiçek Aymaz da oturma eylemine dahil oldu.

"Çocuğumu PKK'dan istiyorum"

Kızının Batman'da kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Aymaz, 6 yıldır evladından haber almadığını söyledi. Bir an önce evladına kavuşmayı arzu ettiğini dile getiren Aymaz, "Çocuğumu PKK'dan istiyorum. Tek istediğim evladıma kavuşmak. Sonuna kadar buradayım. Kapım sabaha kadar açık yatıyorum. Yeter ki çocuğum gelsin." dedi.

Evlatlarını zorluklar içinde büyüttüğünü aktaran Aymaz, "Aç mı, tok mu, yaşıyor mu yaşamıyor mu hiçbir şekilde haber alamıyorum. Bu nasıl bir vicdan ve merhamettir? Çok istiyorlarsa kendi çocuklarını göndersinler. Bu kadar aileye yazık değil mi?"

Oturma eylemini sürdüren aileler de terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan attı.