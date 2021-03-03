Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 13:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kazaya karışan kamyondan 114 düzensiz göçmen çıktı
[Fotoğraf: AA]
Van'da meydana gelen ölümlü trafik kazası, bir insanlık dramını ortaya çıkardı. Kamyonun kasasında balık istifi yolculuk yapan 114 düzensiz göçmen çıktı.
Kaza Yıldırım Usta Kavşağı'nda bugün meydana geldi. Kamyon sürücüsü Furkan İleri, karşıya geçmeye çalışan 74 yaşındaki Ebubekir Aksoy'a çarparak ölümüne neden oldu.
Olay yerine gelen ekipler kamyonun kasasında yurda yasa dışı yollarla giren 114 düzensiz göçmen ile karşılaştı.
Havasızlıktan bitkin oldukları gözlenen yabancı uyruklular, sağlık kontrollerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: İnsan Kaçakçılığı
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