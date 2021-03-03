Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri, il genelinde karantina kurallarının uygulanmasına ilişkin denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Evlerinde karantinada olan vatandaşları sık sık denetleyen ekipler, kentte Alparslan ve Gazi caddeleri ile Atatürk Meydanı'na girişlere HES kodu kontrollerinin ardından izin veriyor.

Ekipler, bu sabah Alparslan Caddesi'nde bir kişinin HES kodu incelemesinde karantina kurallarını ihlal ettiğini belirledi.

Söz konusu kişi, Sağlık Müdürlüğü görevlilerince ambulansla KYK Seyyid Vakkas Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Bu kişiyle birlikte yurtta karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle izole edilen kişi sayısı 9 oldu.