Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 13:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayak merkezlerinde son durum
[Fotoğraf: AA]
Kayak merkezlerindeki en fazla kar kalınlığı, 157 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 157, Hakkari'de 140, Palandöken'de 123, Erciyes'te 95, Uludağ'da 85, Nemrut'ta 81, Sarıkamış'ta 78, Davraz'da 73, Kartepe'de 55, Konaklı'da 53, Ovacık'ta 50, Çambaşı'nda 49, Haserek'te 45, Ergan'da 37, Akdağ'da 33, Yıldıztepe'de 28, Küpkıran'da 22, Murat Dağı'nda 21, Kop Dağı'nda 19, Zigana'da 16, Eren Dağı'nda 14, Yalnızçam'da 13, Kandilli'de 6, Keltepe'de 5 ve Bozdağ'da 4 santimetre ölçüldü.
Etiketler: Kış Sporları
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