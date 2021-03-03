Adıyaman Valisi Çuhadar: Kurallara uyulursa çok yüksek riskli gruptan çıkacağız
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, koronavirüs haritasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tek yüksek riskli ilin Adıyaman olduğunu söyledi. Çuhadar, "Kurallara titizlikle uyulursa çok yüksek riskli gruptan bir an önce çıkacağız" dedi.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, koronavirüs vaka artışı ve alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.
Çuhadar, vaka artışlarının insanların bir araya gelmesi ve alınan tedbirlere uymamasından kaynaklandığını söyledi.
"18 bin 763 noktada karantina uygulandı"
Kentte koronavirüs salgını ile mücadele noktasında denetimlerin aralıksız sürdüğünü de dile getiren Çuhadar, "Denetimlerimiz aralıksız sürüyor. Bu konuda kurallara uymayan işyerlerimize yönelik yaptığımız yaptırımlarımız var. Kovid-19 yaptırımlarıyla ilgili 23 kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunmuşuz. Adıyaman'da şu ana kadar kurallara uymayan kişi ve işletmelere 31 milyon 17 bin 109 lira idari para cezası uyguladık" dedi.
"Kurallara uyulursa çok yüksek riskli gruptan çıkacağız"
Kentte gerekli tedbirleri aldıklarını ve kurallara uyulduğu taktirde kısa sürede çok yüksek riskli gruptan çıkılacağını belirterek, vatandaşlara duyarlılık çağrısı yapan Vali Çuhadar, şöyle dedi:
"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı olarak gerekli tedbirleri gerekli önlemleri almış bulunmaktayız. Vatandaşlarımız da bugüne kadar gerekli hassasiyeti göstererek uymaktadırlar ancak ben Adıyamanlı hemşehrilerimden özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen riayet etmelerini özellikle istirham edeceğim. Eğer bu kurallara titizlikle uyulursa çok yüksek gruptan bir an önce çıkacağız ve biz de normalleşme yönünde adımlar atmaya başlayacağız. Vatandaşların bu duyarlılığı göstereceğine eminim."