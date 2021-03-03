Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 12:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğun sis kazaya neden oldu: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya'da yoğun sis nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu bağlantı noktasında 3 otomobil, gişelerdeki bariyerlere çarptı. Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolunun Akyazı ilçesinde bulunan bağlantı noktasında gişe bariyerlerini sisden dolayı son anda fark eden otomobil aniden yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen otomobiller önce yavaşlayan araca, ardından da beton bariyerlere çarptı.
Kazada 2 kişi yaralandı. Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu bağlantı noktasında bulunan 8 geçiş gişesinden 4’ü trafiğe kapatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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