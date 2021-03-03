Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolunun Akyazı ilçesinde bulunan bağlantı noktasında gişe bariyerlerini sisden dolayı son anda fark eden otomobil aniden yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen otomobiller önce yavaşlayan araca, ardından da beton bariyerlere çarptı.

Kazada 2 kişi yaralandı. Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu bağlantı noktasında bulunan 8 geçiş gişesinden 4’ü trafiğe kapatıldı.