Dış hatlar transit bölgede bulunan Gümrük Saymanlık veznesinde çalışan 7 memur ile ilgili usulsüzlük tespit edildi.

Şüphelilerin, vize ihlal cezalarının ödenmesinde, yetkileri olmamasına rağmen,

dövizi düşük fiyata bozarak irtikap suçu işledikleri belirlendi.

Haksız kazanç elde ettikleri de saptandı

Ayrıca Türk lirası ile ödeme yapan yabancıların paralarını el çabukluğuyla alıp,

hırsızlık suçunu işleyerek haksız kazanç elde ettikleri de saptandı.

Soruşturma kapsamında, eş zamanlı yapılan operasyon ile 7 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 109 bin 713 Dolar, 10 bin 570 Avro, 50 Sterlini ve 40 bin Türk Lirası ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

