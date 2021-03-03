Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 12:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Havalimanı'nda görevli memurlara operasyon: 7 gözaltı
İstanbul Havalimanı'nda Gümrük veznesinde görevli 7 memur, nitelikli hırsızlık suçundan gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.
Dış hatlar transit bölgede bulunan Gümrük Saymanlık veznesinde çalışan 7 memur ile ilgili usulsüzlük tespit edildi.
Şüphelilerin, vize ihlal cezalarının ödenmesinde, yetkileri olmamasına rağmen,
dövizi düşük fiyata bozarak irtikap suçu işledikleri belirlendi.
Haksız kazanç elde ettikleri de saptandı
Ayrıca Türk lirası ile ödeme yapan yabancıların paralarını el çabukluğuyla alıp,
hırsızlık suçunu işleyerek haksız kazanç elde ettikleri de saptandı.
Soruşturma kapsamında, eş zamanlı yapılan operasyon ile 7 şüpheli yakalandı.
Aramalarda 109 bin 713 Dolar, 10 bin 570 Avro, 50 Sterlini ve 40 bin Türk Lirası ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İstanbul Havalimanı
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