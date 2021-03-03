Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 12:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yol kenarında bulunan poşetten 16 silah çıktı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde yol kenarında bulunan bir poşetten 16 silah çıktı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesinde yol kenarında poşet içerisinde silahların olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler bölgede yaptığı araştırmada siyah poşet içerisinde 16 el yapımı silah, 29 kabza ile silah parçaları buldu.
Olayla ilgili şüpheli S.A. gözaltına alındı.
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